حماية المستهلك: أكثر الشكاوى تتعلق بالأجهزة الكهربائية

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون يضمن حصول المواطن على الخدمة بجودة جيدة، ويجرم منع تداول السلع، وهناك عقوبات رادعة تطبق على التاجر المخالف.



وأشار "عبدالمعطي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن أكثر الشكاوى التي يتلقونها تكون من الأجهزة الكهربائية، منوها بـأنهم يفحصون شكاوى متعلقة بالسيارات، وتم بالفعل استبدال عدد من السيارات بأخرى جديدة بعد فحص الشكاوى.



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هدفهم هو حل شكوى المواطنين، وهناك فريق متكامل يعمل على استقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها.

