رئيس حزب الحرية: أصبحنا رقما حقيقيا في الحياة السياسية (صور)

عقد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، فعاليات المؤتمر السنوي بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وطلعت القواس نائب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب، وأمناء الأمانات.





وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، على فخره بجميع القيادات الشبابية داخل الحزب، التي تؤكد في كل يوم أنها جديرة بالثقة، مشيرا إلى أن الشاب محمد فؤاد، أمين محافظة الفيوم، هو احد هذه الكوادر السياسية الشبابية التي سيكون لها شأن عظيم.





وأكد خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للحزب والمقام بمحافظة الفيوم، على أن الحزب لديه هدف محدد ومباشر وهو الوصول للجماهير في الشارع المصري والتواصل معهم عن قرب.





وأضاف حسب الله، أن حزب الحرية المصري أصبح رقم حقيقي في الحياة السياسية قائلا: "علينا جميعا في حزب الحرية المصري قيادات وأعضاء أن نفخر بحزبنا الذي أصبح رقما حقيقيا في الشارع المصري شاء من شاء وأبى من أبى".









وقال أحمد مهنى الأمين العام للحزب، إننا اليوم نجتمع في المؤتمر العام لحزب الحرية، وكذلك بمناسبة مرور عام على تدشين حزب الحرية بمحافظة الفيوم، معربا عن سعادته بدور الحزب بالمحافظة والتواصل المستمر مع المواطنين.





وأضاف مهنى خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب، إننا فخورين بما وصل إليه الحزب من نجاحات على كافة المستويات، تحت قيادة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، مشيرا إلي أن هناك مجهود حقيقي وقوى يبذله الأعضاء كلا في موقعه ومنصبه.





وقال الدكتور محمد الفيومي، نائب رئيس الحزب، إن الحزب يصعد بخطوات ثابتة وأصبح يشار له بأنه من أكبر الأحزاب المصرية، وهو بالفعل من الأحزاب الكبيرة والقوية، وذلك تحت قيادة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب فهو يبذل مجهود قوي للنهوض بالحزب.





وأضاف الفيومي خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب، إن حزب الحرية المصري هو حزب المواطن المصري والذي يعبر عن طوائف الشعب المصري بأكمله، مشيرا إلي أنه سيأتي اليوم الذي نحتفل به بمليون عضو فاعل حقيقي بحزب الحرية.





فيما أعلن الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، إن عدد المقرات داخل حزب الحرية وصل لـ ٤٧٧ مقر على مستوى الجمهورية، ووصل عدد الأعضاء لـ ١٠٠ ألف عضوية حقيقية بالحزب، مشيرا إلي أنه على مدار ٢٠٠٠ فاعلية حقيقة احترم فيها الحزب كرامة المواطن المصري وهذا ما يميز الحزب





وأضاف إدريس، خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب، إننا اليوم نجدد ثقتنا في الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، ونجدد الثقة احمد مهنى الأمين العام، كما نجدد الثقة بنواب رئيس الحزب.





وقال محمد فؤاد أمين الحزب بالفيوم، إن الحزب في المحافظة وصل لقرابة ٥٠ وحدة حزبية منتشرة في المحافظة، وهناك ٢٠ مقرا، مضيفا أن أهم ما يميز الحزب هي مقرات خدمة مواطنين والتي تعمل في المقام الأول على حل مشاكل المواطنين من خلال الشكاوى التي تصل لمكاتب خدمة المواطنين.





وأضاف فؤاد، خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب، إننا نرسل دعم وتأييد ومساندة من كافة أعضاء حزب الحرية المصري، للقيادة السياسية، فكل عضو هو جندي مقاتل لدى الدولة المصرية.



