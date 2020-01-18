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حماية المستهلك لـ المواطنين: "اتمسكوا بحقكم.. ومتخافوش"

السبت 18/يناير/2020 - 08:30 م
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اللواء راضي عبدالمعطي
اللواء راضي عبدالمعطي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المواطن يجب أن يتمسك بحقه و"ميخافش"، فهناك توجيهات رئاسية بحماية حقوق المواطنين، موضحا أن هناك أكثر من آلية تتيح للمواطن الإبلاغ عن أي شكوى كالخط الساخن للجهاز على الرقم 19588.

وأشار "عبدالمعطي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم يتلقون أيضا الشكاوى عبر خدمة "الواتساب" على الرقم 01281661880، منوها بأنهم يعملون على فحص الشكوى وتقديم حلول فورًا.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدد الشكاوى في 2017 بلغ 33 ألف شكوى، وزادت عدد الشكاوي حتى وصلت في 2019 إلى 99 ألف شكوى، وتم حل 82 ألف شكوى منهم، منوها بأن كثرة آليات الإبلاغ عن الشكاوى زاد من عددها.
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