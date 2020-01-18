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مصدر أمني ينفي اختطاف طالب بالمقطم: لم ترد أى بلاغات

السبت 18/يناير/2020 - 08:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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نفي مصدر أمني بقطاع أمن القاهرة، صحة ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن اختطاف طالب جامعي من منطقة المقطم بعد الانتهاء من الامتحان، وقيام سيارة نقل بنقله إلي طريق الإسماعيلية، والاتصال بشقيقته وتهديدهم بقتله.

وأضاف المصدر ذاته للفجر، أنه لم ترد أى بلاغات بهذه الواقعة، وأن هذه الواقعة لا صحة لها.

كان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبرا مفاده بقيام مجهولين يستقلون سيارة نقل باختطاف طالب جامعي، والتوجه به إلى طريق محافظة الإسماعيلية، ثم الاتصال بأهليته، وتهديدهم بذبحه.

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مصر مصدر أمني بقطاع أمن القاهرة امن القاهرة اختطاف طالب جامعي اختطاف طالب

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