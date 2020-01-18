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شيكو يروج لمسلسله الجديد "اللعبة"

السبت 18/يناير/2020 - 08:56 م
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شيكو
شيكو
شيماء فوزى
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نشر الفنان الكوميدي شيكو، برومو مسلسل "اللعبة" الذي يشاركة البطولة فيه الفنان هشام ماجد، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام".

وكتب "شيكو" معلقا على البرومو مسلسل اللعبة الآن علي شاهد.نت اتفرجوا وقولولي رأيكم". 

وعلق الجمهور على الصورة "شو حلوو ياشيكو"، "عاش يا شيكو"، "سايب مذكرتي"، "وقاعداتفرج"، "يجنن"، "تحفة المسلسل جامد"، "حلوجدا"، "مبروووك".

ومن الطبيعي أن العمل لم يعجب البعض حيث علق أحد المتابعين "انا بحبكم جدا وفرحت جدا لما نزل اخيرا لكن بصراحه ماعجبني".

شارك "شيكو وهشام ماجد" بعضهما البعض العديد من الأعمال الناجحة منها فيلم "قلب امه"، وفيلم "حملة فريزر"، ومسلسل "خلصانة بشياكة"، وسبق ذلك أعمال ناجحة شاركها فيها الفنان أحمد فهمي منها أفلام "شهير وسمير وبهير"، "الحرب العالمية الثالثة"، "بنات العم"،"ورقة شفرة"، ومسلسل "الرجل العناب".
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