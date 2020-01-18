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"زي الزفت".. الفجر تسأل المواطنين ما رأيك في أداء وزيرة الصحة؟ (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 08:32 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
منى صموئيل - تصوير: عبير أحمد
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وجهت بوابة الفجر، سؤالًا للمواطنين في شوارع القاهرة ومن أمام عدة مستشفيات حكومية، عن ما رأيك في أداء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؟

وتباينت الآراء التي طالب أغلبها بإقالة الوزيرة نظرًا لتردي الخدمات المقدمة فى المستشفيات الحكومية وإساءة تعامل الأطباء مع المرضى، وغيرها من الأزمات التى لا تنتهي.

وعبر مواطن يدعى محمود، عن استيائه من وزيرة الصحة والمستشفيات الحكومية، قائلا: أداء الوزيرة "زي الزفت" على حد قوله، مشيرا إلى أنه ذهب وبصحبته والدته للمستشفى للاطمئنان على صحتها، فقال له طبيب العظام "خلاص خلصنا"، مؤكدا أن الساعة حينها كانت الحادية عشر صباحا.

وأكمل أن وزارة الصحة تحتاج لوزارة صحة، مطالبا بإقالة الوزيرة هالة زايد، "مش معانا فلوس نتعالج في مستشفيات خاصة".

وقال آخر يدعى عبد العزيز محمد، إن هناك برود أعصاب في تعامل دكاترة المستشفيات الحكومية مع المواطنين، مؤكدا انه شاهد أمامه حالة تطرد من مستشفى حكومي: "على ايديها طفل بيموت" قائلين لها لا يوجد مكان بالمستشفى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تحسن في المعاملة من جانب المستشفيات للمواطنين منذ تولي الدكتورة هالة زايد حقيبة الوزارة، مطالبا بإقالتها.

ومن جانبه قال خالد محمد، إن المستشفيات الحكومية عبارة عن "متاهات"، مطالبا وزيرة الصحة بالاهتمام بالمستشفيات التى تعود بالنفع على المواطنين، معللا ذلك أنه يوجد مستشفيات عديدة مستواها "منحدر".

واستطرد عمرو عصام، أن أداء وزيرة الصحة ليس على المستوى المطلوب، مؤكدا أن المستشفيات الحكومية لا يوجد بها متابعة أو عقاب للدكاترة المهملين، وصولا بعدم تواجد أسرة كافية.

وأكمل، أنه كان على الوزيرة توفير وسيلة مواصلات آمنة لأطباء التكليف الذين راحوا ضحية الإهمال، موضحا أن فكرة تعويض المصابين وذوي المتوفيين غير كافية، ولابد من وجود اهتمام بالأطباء لعلاجهم الحالات الأخرى من المواطنين، مطالبا وزيرة الصحة بتوفير رقابة على المستشفيات، وتحسين الخدمة وزيادة النواقص من أسرة وأدوية في جميع المستشفيات، مختتما: "إقالة الوزيرة كانت لابد منذ زمن".

وأضاف هاني جورج، أن الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية غير مرضية تماما، وتحتاج عملية إصلاح شاملة وسريعة، موضحا أن المرضي يمكثون بالساعات في استقبال المستشفيات دون جدوى.

وأوضحت فادية محمد، رأيها فى أداء وزيرة الصحة "كله أرف" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها أجرت عدة تحاليل وفى انتظار رأي الطبيب المعالج لصرف الدواء المناسب لحالتها ليقول لها "تعال غدا" بحجة انتهاء مواعيد العمل، متابعة: "كل حاجة ارف كل حاجة بالفلوس الواحد زهق"، مطالبة في نهاية حديثها بإقالة وزيرة الصحة "عايزين البلد تمشي".

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