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شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار

السبت 18/يناير/2020 - 07:42 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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شهدت محافظة دمياط اليوم السبت، موجة رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار غزيرة بشكل متقطع، ما تسبب في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيًا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.

وتسببت الأمطار في تعطل حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج بدمياط.

تحركت حملة من المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي  لرفع تجمعات مياه الأمطار بمعدات وسيارات الوحدة إثر موجة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة، حيث يستمر العمل على مدار الساعة حتى انتهاء النوة.
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
شلل مروري على طريق دمياط الجديدة بسبب مياه الأمطار
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