دبلوماسي سابق: كافة ضمانات حل الأزمة الليبية موجودة بمؤتمر برلين

أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاؤله بمؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، خاصة أن ألمانيا حريصة على حل أي أزمة، خلاف أن مصر أكبر دولة في جنوب المتوسط موجودة في هذا المؤتمر.



ولفت "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر لديها 2 مليون مواطن داخل ليبيا، ومن واجبها حمايتهم، وبذلك مصر طرف أصيل فيما يجري في ليبيا، خلاف أنها دولة مجاورة ولديها حدود طويلة معها، وينبغي أن تتواجد القاهرة بكل أشكال الحضور في الأزمة الليبية.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن التحركات الروسية والتركية والبريطانية حول الأزمة الليبية عليها الكثير من علامات الاستفهام، ولكن كافة ضمانات حل الأزمة الليبية موجودة في مؤتمر برلين، وعلينا أن لا نضيع هذا المؤتمر لحل الأزمة، حتى لا يكون مستقبل ليبيا غير معلوم.

