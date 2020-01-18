وزير سابق: تهديدات أردوغان لأوروبا بورقة المهاجرين لم تعد مجدية

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر برلين يجب أن يركز على وقف بلطجة النظام التركي على ليبيا، منوها بأن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين والمهاجرين لم تعد مجدية.



وأشار "العرابي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك مبالغة من جانب أردوغان، حول ملف اللاجئين والمهاجرين ومدى خطورتهم على أمن أوروبا، منوها بأنه يجب أن يحذر المجتمع الدولي من مبالغات أردوغان.



وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن ألمانيا والتي يعقد بها مؤتمر برلين لديها 800 ألف مهاجر، ولم نر أنهم تسببوا في زعزعة الاستقرار في ألمانيا، لافتًا إلى أن مؤتمر برلين يجب أن يضع حدا لتواجد الميليشيات في ليبيا.

