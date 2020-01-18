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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

السبت 18/يناير/2020 - 07:13 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بفوز الملكي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإسباني.

وتقدم كاسيميرو لصالح الميرنجي، في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل دي يونج لإشبيلية في الدقيقة 64، ثم عاد كاسيميرو وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 69 من اللقاء.

وافتتحت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز، أمس الجمعة بفوز خيتافي على ليجانيس بثلاثية دون رد.

واستكملت المباريات اليوم السبت بمواجهة بين ليفانتي وألافيس، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، قبل أن يتخطى ريال مدريد عقبة إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونجح ريال مدريد في رفع رصيده إلى 43 نقطة والانفراد بصدارة الترتيب متفوقًا على غريمه برشلونة، بفارق ثلاث نقاط، في إنتظار مباراة البلوجرانا مساء غدٍ أمام غرناطة لحساب نفس الجولة.

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية بالليجا بالتقرير الآتي:-

1- ريال مدريد 43 نقطة.
2- برشلونة 40 نقطة.
3- أتليتكو مدريد 35 نقطة.
4- إشبيلية 35 نقطة.
5- خيتافي 33 نقطة.
6- ريال سوسيداد 31 نقطة.
7- فالنسيا 31 نقطة.
8- أتليتك بلباو 29 نقطة.
9- فياريال 28 نقطة.
10- غرناطة 27 نقطة.
11- ليفانتي 26 نقطة.
12 أوساسونا 24 نقطة.
13- ريال بيتيس 24 نقطة.
14- ألافيس 23 نقطة.
15- بلد الوليد 21 نقطة.
16- إيبار 19 نقطة.
17- سيلتا فيجو 15 نقطة.
18- مايوركا 15 نقطة.
19 ليجانيس 14 نقطة.
20- إسبانيول 11 نقطة.
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