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بيراميدز يحتفل بدخول عبد الله السعيد لنادي المائة

السبت 18/يناير/2020 - 07:15 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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احتفل نادي بيراميدز بوصول قائد الفريق عبد الله السعيد إلى الهدف رقم ١٠٠ في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري الممتاز، ليدخل نادي المائة ويصبح من بين أعظم هدافي الدوري طوال التاريخ.

وحضر الاحتفال بالقائد في استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وسط سعادة من جانب الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، ولاعبي فريق الكرة.

وسجل عبد الله السعيد الهدف رقم ١٠٠ له في الدوري في شباك الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة على استاد المكس بالإسكندرية ليدخل قائمة أعظم هدافي المسابقة المحلية طوال تاريخها.

وبدأ بيراميدز الإعداد اليوم، لخوض مواجهة مصر المقاصة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.
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