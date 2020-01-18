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عاجل.. أول تعليق من كاسيميرو بعد قيادته ريال مدريد للفوز على إشبيلية

السبت 18/يناير/2020 - 07:11 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على ضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال كاسيميرو عقب نهاية المباراة :"أعتقد أنها كانت مباراة بعملًا كبير، وكان يجب علي تهنئة لوكا يوفيتش على التمريرة التي قدمها لي . كانت تمريرة من الخيال".

وأضاف :"عمل الفريق بأكمله أمام خصم عنيد وصعب جدًا مواجهة هذا الفريق . أعتقد أنها كانت مباراة مليئة بالعمل الكبير".

وتابع :"هي مباراة تقليدية وعندما نواجه إشبيلية يجب علينا ايضًا ان نحترم الخصم وان نعاني كما عانينا اليوم ولكن دائمًا نريد ان نحصل على الكرة ولكننا لم نستحوذ على الكرة طوال المباراة".

وزاد :"أعتقد أنها ثلاث نقاط مهمه جدًا في مسيرتنا ببطوة الليجا هذا الموسم ".

وواصل :"في السنه الماضية أيضًا كانت لدي الفرصة أن أسجل هدفًا على إشبيلية ولكن اعتقد أن الأهم هنا هو عمل الفريق".

وأتم حديثه :"تقنية الفيديو هنا لمساعدة الحكم ويجب علينا ان نحترم قرارات التقنية وايضًا الحكم يحاول تقديم المساعدة وهذه أشياء تخص تقنية الفيديو كلها ووجودها بالنسبة لكرة القدم أمر جيد".
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