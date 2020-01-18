الرقابة المالية: شركات التأمين سددت 1.6 مليار جنيه تعويضات نهاية نوفمبر

أعلنت هيئة الرقابة المالية ارتفاع الأقساط المحصلة من جميع شركات التأمين العاملة في مصر نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 40.2% على أساس سنوي؛ لتسجل 3.2 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018.

وتوزعت إجمالي الأقساط المحصلة لصالح شركات التأمين بنهاية نوفمبر 2019 بقيمة 1.2 مليار جنيه على شركات التأمينات المممتلكات والمسئوليات، وقيمة 1.9 مليار جنيه من الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال.

وأوضحت"هيئة الرقابة المالية"، أن قيمة التعويضات التى دفعتها شركات التأمنية ارتفعت بنسبة 12.7% نهاية نومبر الماضي لتسجل 1.6 مليار جنيه