اليمن.. قوات الجيش تهاجم مواقع تابعة للحوثيين بصنعاء





قامت قوات الجيش اليمني، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، بشن هجومًا على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية، في مديرية نهم بصنعاء.





وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، بأن "الجيش شنّ هجوماً واسعاً على مواقع تابع لميليشيات الحوثية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم)".





وقال مصدر عسكري: إن "الهجوم انطلق منذ فجر يوم أمس الجمعة، ومازالت المعارك مستمرة حتى الآن"، مؤكداً على سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض.





وأضاف المصدر: أن "مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، وسقط نتيجة هذه الضربات قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير طقمين وعربة مدرّعة".





هذا وتسيطر قوات الشرعية اليمنية على غالبية أجزاء مديرية نهم بالبوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي تتجاوز مساحتها 1841 كلم مربع، وتتميز المنطقة بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة.





وتحاذي "نهم" مديرية أرحب، البوابة الشمالية للعاصمة (يشكلان معا ثلث محافظة صنعاء بأكملها)، ومحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق صنعاء)، ومديرية بني حشيش، أولى مناطق العاصمة، وبموقعها الاستراتيجي الهام، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحريرها سيكون معركة "صنعاء" الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.



