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"الغندور" يدير مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

السبت 18/يناير/2020 - 06:01 م
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الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة المقاولون العرب والنادي الأهلي والمقرر إقامتها، غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري. 

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم ادارة مباراة المقاولون العرب مع للحكم أحمد الغندور، لإدارة اللقاء المنتظر بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري، ويعاونه احمد حسام طه ومحمد عبد المجيد ، وعاطف حسين حكما رابعا

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب. 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني. 

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي «أفشة» - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم «كهربا».

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.

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الكلمات المفتاحية

رياضة المقاولون العرب الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد الغندور

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