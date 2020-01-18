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ولي عهد أبو ظبي يبحث مع "ميركل" الوضع في ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 05:49 م
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محمد بن زياد وميركل
محمد بن زياد وميركل
الفجر
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التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم السبت، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ويبحثان معًا تعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا.

وقال ولي عهد أبو ظبي على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التقيت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، وناقشنا تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد: إننا "نأمل في أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام في ليبيا، وأن يحقق مؤتمر برلين تطلعات الشعب الليبي".

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعوة للمشاركة غداً الأحد في مؤتمر برلين حول ليبيا.

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