مصطفى عمار يكتب: مئوية معوض والمنشاوي

يأتى عام 2020 ليحمل لنا الذكرى المئوية لميلاد العديد من الشخصيات المصرية التى أثرت حياتنا ومنحتها بريقاً خاصاً وكانت سببًا رئيسيًا وهامًا فى تشكيل ثقافة ووعى أجيال عديدة من أبناء هذا الوطن.. ومن ضمن الأسماء التى تحل مئوية ميلادهم خلال العام الحالى.. الإعلامى والإذاعى الكبير «جلال معوض» وهو من مواليد 1 يناير 1920 ومعه أيضاً تحل ذكرى ميلاد صاحب الصوت العذب الشيخ «محمد صديق المنشاوى» وهو من مواليد 20 يناير 1920، والاسمان لا يختلف عليهما أحد، فكل منهما منح المصريين لحظات خاصة عديدة.. فالأستاذ جلال معوض رحمه الله، واحد من أهم الإذاعيين التى عرفتهم مصر، فقد التحق بالإذاعة المصرية فى نوفمبر 1950، وكان أحد مذيعيها البارزين وارتبط صوته بكثير من المناسبات الوطنية والقومية التى عاشها المصريون خلال هذه السنوات، وظل اسمه مرتبطًا لدى جمهور الإذاعة ببرنامجه الشهير «أضواء المدينة». بالإضافة لكونه واحدًا من أبرز مقدمى حفلات السيدة أم كلثوم. وكان يشتهر بوصفه الدقيق لأجواء الحفل وكلمات الأغانى مما يشعر المستمع وكأنه حاضر للحفل لا مستمع له، ولعل أشهر ما قيل عن صوته هو ما قالته عنه السيدة، عندما قالت إنه كان يبدأ الغناء قبلها.. وظل الأستاذ جلال معوض مخلصاً لعمله وللإذاعة المصرية حتى بلوغه سن التقاعد وظل صوته شاهدًا على فترة من أهم الفترات التى عاشها المصريون، فهل تحتفل الإذاعة المصرية بمئوية هذا الإذاعى الكبير الذى يستحق حفلاً يليق به فى ذكرى ميلاده. وبخلاف ذكرى مئوية الأستاذ جلال معوض تأتى ذكرى المئوية لميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوى، وهو واحد ممن أسسوا لدولة التلاوة المصرية للقرآن الكريم، سواء المرتلة أو المجودة، ورغم رحيله المبكر فى الـ49 إلا أنه ترك بصمة كبيرة لدى المصريين بتلاوته وأسلوبه المميز بعد أن استطاع تسجيل القرآن الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم لإذاعة القرآن الكريم،



