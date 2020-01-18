تجديد حبس صحفية في قضية المحور الإعلامي للإخوان 45 يوما

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل الصحفية إبراهيم خير على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان.





وأمرت المحكمة بتجديد حبس الصحفية لمدة 45 يوما علي ذمة القضية.





وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.



