سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "اه هيك بيلعبوا الصبيان"

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة له برفقة أبنها الصغير، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



حيث ظهرت سيرين عبد النور في الصورة، ظهرت في إطلالة منزلية أنيقة، وهي تداعب أبنها وتلعب معه، وعلقت علي الصورة:" اه هيك بيلعبوا الصبيان؟ دمرني" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها.



من جانب آخر تشارك سيرين عبد النور في بطولة مسلسل الديڤا، المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منها 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.



وأرادت سيرين عبد النور تسليط الضوء من خلال مسلسلها الجديد على معاناة المشاهير والصعوبات التي يواجهونها في مشوارهم الفني على عكس مايظن البعض من أن حياتهم عبارة عن رفاهية وخروج وسعادة بدون دراما.