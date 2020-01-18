Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: "اه هيك بيلعبوا الصبيان"

السبت 18/يناير/2020 - 05:53 م
Advertisements
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة له برفقة أبنها الصغير، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .

حيث ظهرت سيرين عبد النور في الصورة، ظهرت في إطلالة منزلية أنيقة، وهي تداعب أبنها وتلعب معه، وعلقت علي الصورة:" اه هيك بيلعبوا الصبيان؟ دمرني" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها.

من جانب آخر تشارك سيرين عبد النور في بطولة مسلسل الديڤا، المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منها 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.

وأرادت سيرين عبد النور تسليط الضوء من خلال مسلسلها الجديد على معاناة المشاهير والصعوبات التي يواجهونها في مشوارهم الفني على عكس مايظن البعض من أن حياتهم عبارة عن رفاهية وخروج وسعادة بدون دراما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسلات جديدة فنانين الات افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة

منذ أقل من ساعة

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 11 لاعباُ من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ يوم

«كورة لايف rEAL» مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول ريال مدريد LIVE REAL

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ريال مدريد beIN LIVE الريال NOW

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ أقل من ساعة

كول كورة Real مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الريال (هدف فاسكيز)

منذ ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. سيرين عبد النور بإطلالة حمراء في أحدث جلسة تصوير

سيرين عبدالنور تطلب رأي جمهورها: حسيت حالي بشبه اختى.. شو رأيكن انتوا؟

سيرين عبدالنور تقضي أوقاتًا سعيدة مع عائلتها في المنزل (صورة)

لوك جديد.. سيرين عبدالنور تحتفل بالكريسماس

سيرين عبدالنور لجمهورها: "خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" (صور)

من يقف بطلًا أمام سيرين عبد النور في مسلسلها الرمضاني الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف rEAL» مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول ريال مدريد LIVE REAL

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

05:21 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ريال مدريد beIN LIVE الريال NOW

05:07 م

صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة

05:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: خفايا الصراع الساخن فى شرق المتوسط على الغنائم الليبية والسيطرة الإقليمية!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

DMCA.com Protection Status