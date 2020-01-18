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محمد النني يرغب بالرحيل من باشكتاش لأسباب مالية

السبت 18/يناير/2020 - 04:47 م
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محمد النني
محمد النني
وكالات
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أفادت بعض التقارير الصحفية التركية ان النجم المصري محمد النني، لاعب وسط بشكتاش التركي لا يرغب في تكملة فترته مع ناديه.

وكشفت تقارير في تركيا، أن لاعب آرسنال أرسل تهديدا لإدارة بشكتاش بسبب عدم صرف مستحقاته المالية  منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتابعت التقارير أن الأزمة تشمل محمد النني، وكذلك فيكتور رويز المدافع الإسباني .

ولفتت إلى أنه في حالة عدم التوصل لحل فإن من حق الثنائي فسخ التعاقد دون الرجوع لإدارة النادي التركي.

يذكر أن محمد النني انتقل إلى بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من آرسنال الإنجليزي.
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