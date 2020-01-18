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إنبي يهزم إف سي مصر 2-1 ويتقدم للمركز السادس بالدوري

السبت 18/يناير/2020 - 04:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق إنبي في تحقيق فوز ثمين، على ضيفه نادي مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

أحرز هدف إنبي الأول إبراهيم يحيى في الدقيقة 33، وتعادل مصطفى سلطان لنادي مصر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد شريف هدف الفوز للفريق البترولي في الدقيقة 78.

 

بهذه النتيجة رفع إنبي رصيده للنقطة 20 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.

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