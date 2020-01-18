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"العربية": اتفاق بين دول عربية وأوروبية على منع التدخل التركي في ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 03:20 م
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حفتر
حفتر
الفجر
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أفادت قناة العربية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادرها، باتفاق بين دول عربية وأوروبية على منع التدخل التركي في ليبيا.

 

وقالت المصادر، لقناة العربية، إن مؤتمر برلين يبحث تشكيل لجنة محايدة لإعداد دستور جديد لليبيا، ومناقشة تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة.

 

وأضافت المصادر، أن مؤتمر برلين يقترح وقفا للقتال في ليبيا غير محدد بوقت، ودمج المجموعات المسلحة في الأمن والجيش الليبي.

 

وبحث مؤتمر برلين فرض عقوبات على أي دول تخرق حظر التسلح في ليبيا، كما بحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية.

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