بسبب تغطية تحرش فتاة المنصورة.. إنذارات لعدد من وسائل الإعلام

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تناول وسائل الإعلام لقضة تحرش فتاة المنصورة، وقررت اللجنة إرسال إنذارات لوسائل إعلام مختلفة، مقروءة ومرئية؛ لمخالفتها في تغطية اتلك القضية.



وقال جمال شوقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن اللجنة رأت خلال تحليلها لمضمون ما تم نشره وإذاعته، أن بعض وسائل الإعلام التي تابعت القضية، روجت لجرائم، سواء كان عرضها بحسن نية أو بسوء قصة.



وأضاف "شوقي" أن اللجنة ناقشت أيضًا عدة مذكرات، منها مذكرة بشأن التغطية الإعلامية لنشاط البورصة في مصر، بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجان الرصد حول قيام عدد من وسائل الإعلام بالترويج لجرائم تتضمن التمييز والحض على الكراهية والعنصرية، و تؤدى إلى الاحتقان بين طبقات الشعب، وذلك في إطار مناقشات وتعليقات لآراء فردية لأشخاص غير مؤهلين على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وسائل الإعلام بمناقشة هذه الآراء وما تتضمنه من جرائم.