ضبط طالب يغش في امتحان تاريخ ثانية ثانوي بالقليوبية

تمكن رئيس لجنة امتحانات النقل الثانوي العام، بمدرسة الشموت الثانوية ببنها، من ضبط طالب بلجنة بالصف الثاني الثانوي، في أثناء دخوله على موقع "جوجل" للغش وحل أسئلة امتحان مادة التاريخ.

وتحرر عن ذلك محضر غش للطالب المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إحالة الواقعة للشئون القانونية، محذرا الطلاب من رصد محاولات الغش الإليكتروني كافة، وتسريب الامتحانات، مؤكدًا أنه غير مسموح للطلاب باصطحاب التليفونات المحمولة أو الدخول على أي منصة إليكترونية سوى منصة الامتحانات الخاصة بالوزارة.

واشتكى طلاب الصف الثاني الثانوي، من صعوبة امتحان الفيزياء، الذي جرى أدائه اليوم، بينما تباينت أراء طلاب الشعبة الأدبية، حول صعوبة امتحان التاريخ.



وأكدت غرفة عمليات متابعة الامتحانات، انتظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بالنظام الجديد، اليوم، من دون أية عقبات أو مشكلات داخل مدارس المحافظة.



ونوه "عجلان" بأنه تم التنسيق بين الجهات المعنية؛ لتأمين الامتحانات بجميع المدارس، وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب، أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لنجاح منظومة الامتحان، ورصد أية مشاكل قد تحدث.



وتمنى "عجلان" لأبنائه من الطلاب والطالبات، بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، التوفيق في أداء الامتحانات، والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة.