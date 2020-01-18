وزير الإسكان يفتتح مشروع النقل الجماعى بمدينة بدر

افتتح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، مشروع النقل الجماعى الخارجي بمدينة بدر.









وأكد عاصم الجزار، أن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعي الداخلي والخارجي بالمدن الجديدة لخدمة سكانها، للإسراع في معدلات تنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها.









وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سبق التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعى، بمدينة بدر، وحتى موقف السلام النموذجى، وذلك في مسارين، الأول (الموقف الرئيسي – مركز الشباب – السنترال – مدرسة محمد سمير – الإسكان الاجتماعي ــ ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام)، والثانى (الموقف الرئيسي – طريق سعد زغلول – الكولدير – ميدان الروسية – قسم الشرطة – مركز طبي الحي الثالث – المدرسة الفندقية – بوابة هليوبوليس – ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام).









في سياق متصل، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شراء ٢٠ أتوبيس ميني باص ٣٣ راكبا من حساب مجلس الأمناء، وتم ترخيصها كنقل عام، لنقل المواطنين من مدينة بدر إلى موقف السلام النموذجي، وموقف أحمد حلمي، وتم تحديد الأجرة بقيمة ٦ جنيهات (بدر - موقف السلام النموذجي) أقل بجنيهين من أجرة الميكروباص، وبقيمة ١٠ جنيهات (بدر - أحمد حلمي) أقل بـ ٣ جنيهات من أجرة الميكروباص.









وعلى هامش الافتتاح، استمع عاصم الجزار، إلى شرح من رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، واستعرض الجهود التى يبذلها مجلس الأمناء في المجالات المختلفة بالمدينة، ولا سيما في منظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدينة، وتم تشغيل خطوط مباشرة من مدينة بدر لمحافظات الصعيد، بالتعاون مع السوبر جيت، وجارٍ الإعداد لتشغيل خطوط لمحافظات الوجه البحري، كما سلم رئيس مجلس الأمناء، درع المجلس لوزير الإسكان.



