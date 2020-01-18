إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" للمفوضين

لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.





الطاعنان طلبا بإلغاء الحكم الصادر عن مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه.





وواجه المحتكرون تهمة ارتكاب جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي، وتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة.