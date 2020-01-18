"سرق 18 ألف جنيه".. حبس عاطل 4 أيام في مدينه بدر

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة بدر من سيدة مسنة مفاداة سرقة مبلغ مالي من شقتها بعد هجوم لص عليها وتهديدها بالسلاح الأبيض، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأقر بإنفاق المبلغ المسروق على أغراضه الشخصية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

أمرت نيابة الشروق، عصر اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته مبلغ مالي من شقة سيدة مسنة بمدينة بدر.وكشف التحقيقات، أن المتهم "جمال.م"، عاطل، ومسجل في قضايا سرقة، أقر بارتكابه جريمة سرقة شقة سيدة مسنة وتمكن من سرقة 18 ألف جنيه منها، بعد تهديدها بالسلاح الأبيض، وأنفق المبلغ المسروق على أغراضه الخاصة.