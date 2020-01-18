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عاجل.. حركة "الشباب" تتبنى هجوم على أتراك في الصومال

السبت 18/يناير/2020 - 02:37 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
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أعلنت حركة الشباب الصومالية، اليوم السبت، عن مسؤوليتها بشأن الهجوم الذي استهدف متعاقدين أتراك في مدينة أفجوي بالقرب من مقديشيو.

وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن سيارة مفخخة انفجرت على الطريق الرابط بين مدينة أفجوي والعاصمة الصومالية، مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص على الأقل إثر استهداف مجموعة من المقاولين الأتراك بسيارة ملغومة، في أفجوي شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة نور علي لوكالة رويترز من أفجوي: "انفجرت سيارة مفخخة مسرعة في موقع حيث كان يتناول فيه المهندسون الأتراك والشرطة الصومالية الغداء".

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة، نقلًا عن معلومات من السفارة التركية في مقديشو، إن أربعة أتراك، موظفون في شركة بناء، أُصيبوا في الهجوم وكانوا يتلقون العلاج في المستشفى.
منذ مجاعة 2011 في الصومال، كانت تركيا مصدرًا رئيسيًا لمساعدة البلاد حيث تسعى أنقرة إلى زيادة نفوذها في منطقة القرن الإفريقي في منافسة مع منافسيها الخليجيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يساعد المهندسون الأتراك في بناء الطرق في الصومال. كانت مجموعة من المهندسين من بين الذين أُصيبوا في أواخر ديسمبر في انفجار عند نقطة تفتيش في مقديشو أسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل.

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