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إحالة دعوى اعتبار "مملكة الجبل الأصفر " تابعة لمصر إلى المفوضين

السبت 18/يناير/2020 - 02:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إصدار قرار جمهوري بجعل السيادة المصرية على أرض مملكة الجبل الأصفر باعتبارها مصرية ووضع قوات مسلحة عليها لتأمينها بعد محاولة السيطرة عليها من جهات غير معلومة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالب مقيم الدعوى، اعتبار منطقة مملكة الجبل الأصفر ضمن الحدود المصرية وتأمينها من كافة النواحي الأمنية، وذلك بعد الادعاءات التي خرجت مؤخرا ببنيان كيان جديد عليها تحت مسمي "مملكة الجبل الأصفر ".

وطالبت الدعوى، هيئة المساحة بتقديم كافة الخرائط المصرية التي توضح حدود مصر من الجانب السوداني من سنة 1952 وحتى اليوم، لإثبات مصريتها.
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الكلمات المفتاحية

مملكة الجبل الاصفر

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