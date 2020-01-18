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موعد مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية اليوم 18/1/2020 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 18/يناير/2020 - 01:48 م
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ريال مدريد ضد اشبيلية
ريال مدريد ضد اشبيلية
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مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد اشبيلية، يواجه نادي ريال مدريد الإسباني ضيفه اشبيلية مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل المرينجي، في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2020/2019.

موعد مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الدوري
ستُقام مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الدوري مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الدوري
سيتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الدوري بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المُشفرة beIN Sports HD 3، يتُعلق على اللقاء حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته أمام اشبيلية بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ​​إيدير ميليتاو​​ - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس - إيسكو.

خط الهجوم: لوكا يوفيتش.

واستبعد زين الدين زيدان من مباراة اشبيلية كلًا من: "جاريث بيل - أودريوزولا - ماريانو دياز - خاميس رودريجز - سيرجيو راموس" لأسباب فنية، وغياب "إيدين هازارد - ماركو أسينسيو" بداعي الإصابة، والأوروجوياني فيدي فالفيردي بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ اشبيلية مباراته أمام ريال مدريد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: توماش فاسليك.

خط الدفاع: خيسوس نافاس - دييجو كارلوس - دانيال كاريكو - جوليس كونديه.

خط الوسط: إيفر بانيجا - فيرناندو فرانسيسكو - جوان جوردان.

خط الهجوم: أوليفر توريس - لوك دي يونج - منير الحدادي.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة متساويًا مع برشلونة، بينما يملك اشبيلية 35 نقطة محتلًا المركز الرابع خلفًا لأتلتيكو مدريد الثالث.
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