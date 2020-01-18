تشكيل توتنهام الرسمي أمام واتفورد.. مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد اليوم بث مباشر bein Sport

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : جازينيكا.

خط الدفاع : اورييه - فيرتونخين - ألدرفايلد - تانجانجا.

خط الوسط : وينكس - لاميلا - لوسيلسيو - ديلي آلي.

خط الهجوم : سون - لوكاس مورا.





وكان فريق توتنهام قد خسر مباراته الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق ليفربول بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.



