نظام جديد بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ51

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه منذ انتهاء الدورة الخمسين من معرض الكتاب، وهناك لجنة تعمل على رصد كل الملاحظات عن الدورة الماضية، ومنها ضرورة أن يكون هناك سلاسة انتقال الجمهور داخل المعرض.



وأشار "الحاج"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنهم عقدوا اجتماعات موسعة مع وزارة الداخلية على مدى الفترة السابقة، وتمكنوا من الوصول إلى خطة تأمينية مختلفة، تحقق هدف تأمين المعرض وجمهوره، وتحقيق سلاسة في الانتقال بين القاعات، معقبا: "مش هيكون في طوابير التأمين كله هيكون خارجي".



وأوضح أن المعرض في دورته الـ 51 يضم 940 نشاط، و3500 ضيف للأنشطة ما بين كتاب ومبدعين وفنانين ورياضيين، منوها بأنه تم بناء صالة جديدة لاستيعاب الأنشطة، واختيار السنغال ضيف شرف المعرض في دورته الجديدة، وذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

