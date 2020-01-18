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تعرّف على تفاصيل البلاغ المروري بمناسبة دربي العاصمة..

السبت 18/يناير/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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بمناسبة المقابلة المتأخرة من الجولة التاسعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأحد 19 جانفي 2020 على الساعة 13.00 بالملعب الأولمبي برداس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، تعلم إدارة شرطة المرور العموم أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 16.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 وغلقها على الساعة 12.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.

ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس أو عبر محول الملعب.

رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (لوعيس) والصحافيين تجنبا للاكتظاظ.

خامسا: يُمنع اصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونية (أقل من 18 سنة) مع ضرورة الإستظهار بطاقة التعريف الوطنية.

سادسا: تؤكد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وأنّه سيتم اتخاذ الاجراأت القانونية اللازمة في ما يتعلق بمخالفات النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
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