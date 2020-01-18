Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة 12 ملاحظا ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الإعدادية في كفرالشيخ

السبت 18/يناير/2020 - 01:20 م
Advertisements
بثينة كشك
بثينة كشك
عمرو الشامي
Advertisements
تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من لجان الشهادة الإعدادية ومنها المدرسة الإعدادية بنين بمسير، ومدرسة سخا النموذجية للبنات، التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وناقشت وكيلة الوزارة، الطلاب والطالبات حول مستوى امتحان اللغة العربية.

وتبين أن جميع الأسئلة من المقرر، وتناول موضوع التعبير، الوحدة الوطنية والتي وقفت سدًا منيعًا ضد الشائعات، وقدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقررت وكيلة الوزارة، إلغاء تكليف رئيس لجنة المدرسة الإعدادية بمسير، وإحالة 12 ملاحظًا تغيبوا عن أعمال الامتحانات للتحقيق، وتحويل أعضاء لجنة الإدارة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للتحقيق؛ لعدم استكمال الملاحظين المطلوبين للجنة.

ولاحظت بثينة كشك، في أثناء تفقدها لجان المدرسة، ظهور إعياء على إحدى الملاحظات، وبسؤالها تبين أنها مريضة فقررت قبول اعتذارها عن عدم استكمال أعمال الامتحانات.

كما قررت تحويل مدير مدرسة سخا النموذجية، ومسئول اللامركزية، ومسئول الأبنية بإدارة شرق كفر الشيخ، للتحقيق، نظرًا لعدم وجود خراطيم مياه، وسوء حالة الدهانات بالمدرسة وعدم الإضاءة الكافية.

وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة بثينة كشك، أعمال امتحانات الـ"تابلت" للصف الأول والثاني الثانوي، حيث أدى 15 ألفا و973 طالبا بالصف الثاني الثانوي، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، بالجهاز اللوحي، وأدى 2297 طالبًا وطالبة الامتحانات ورقيا، وتغيب 77 طالبًا، وأدى طلاب أولى ثانوي امتحان الرياضيات.
إحالة 12 ملاحظا ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الإعدادية في كفرالشيخ
إحالة 12 ملاحظا ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الإعدادية في كفرالشيخ
إحالة 12 ملاحظا ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الإعدادية في كفرالشيخ
إحالة 12 ملاحظا ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الإعدادية في كفرالشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

امتحانات الإعدادية امتحانات امتحان مادة الرياضيات التربية والتعليم

أخبار تهمك

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 17 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

فايلر يضع اللمسات الأخيرة اليوم على تشكيل الأهلي قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

01:01 م

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

01:05 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status