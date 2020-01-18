إحالة 12 ملاحظا ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الإعدادية في كفرالشيخ





وناقشت وكيلة الوزارة، الطلاب والطالبات حول مستوى امتحان اللغة العربية.



وتبين أن جميع الأسئلة من المقرر، وتناول موضوع التعبير، الوحدة الوطنية والتي وقفت سدًا منيعًا ضد الشائعات، وقدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية.



وقررت وكيلة الوزارة، إلغاء تكليف رئيس لجنة المدرسة الإعدادية بمسير، وإحالة 12 ملاحظًا تغيبوا عن أعمال الامتحانات للتحقيق، وتحويل أعضاء لجنة الإدارة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للتحقيق؛ لعدم استكمال الملاحظين المطلوبين للجنة.





ولاحظت بثينة كشك، في أثناء تفقدها لجان المدرسة، ظهور إعياء على إحدى الملاحظات، وبسؤالها تبين أنها مريضة فقررت قبول اعتذارها عن عدم استكمال أعمال الامتحانات.



كما قررت تحويل مدير مدرسة سخا النموذجية، ومسئول اللامركزية، ومسئول الأبنية بإدارة شرق كفر الشيخ، للتحقيق، نظرًا لعدم وجود خراطيم مياه، وسوء حالة الدهانات بالمدرسة وعدم الإضاءة الكافية.





وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة بثينة كشك، أعمال امتحانات الـ"تابلت" للصف الأول والثاني الثانوي، حيث أدى 15 ألفا و973 طالبا بالصف الثاني الثانوي، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، بالجهاز اللوحي، وأدى 2297 طالبًا وطالبة الامتحانات ورقيا، وتغيب 77 طالبًا، وأدى طلاب أولى ثانوي امتحان الرياضيات.



تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من لجان الشهادة الإعدادية ومنها المدرسة الإعدادية بنين بمسير، ومدرسة سخا النموذجية للبنات، التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.