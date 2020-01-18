Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التخطيط": مصر تتقدم 21 مركزًا فى محور أسواق المنتجات

السبت 18/يناير/2020 - 01:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمى
Advertisements
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. 

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الرئيس لفرص العمل.


وأوضحت السعيد أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وقالت وزيرة التخطيط إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال 18/2019 مقارنة بنمو قدره 2.9% فى 13/2014.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 فى محور أسواق المنتجات، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً، وكذلك تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية لتحتل المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركز.


وفيما يتعلق بمحور سوق العمل، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن مصر صعدت 4 مراكز لتحتل المركز 126 عام 2019، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية والذي احتلت فيه مصر المرتبة 46 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46 عام 2019، مقارنة بالمركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزًا، بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، وآخيرًا تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط وزير التخطيط هالة السعيد التخطيط اخبار وزارة النتخطيط اخبار التخطيط اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 17 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكويت تحتل المركز الـ54 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية

"مستقبل وطن" يعد دراسة حول تحسن مصر في مؤشر التنافسية العالمي 2018

البنك الدولي يفيد بتقدم تونس على مصر والمغرب بالتعليم و الصحة

الوزراء: تحسن مؤشرات مصر في الأداء البيئي وتغير المناخ

السعودية تقفز للمرتبة الـ26 في التنافسية العالمية

بـ13 مركز.. السعودية تحقق أكبر تقدم في مؤشر التنافسية العالمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

01:01 م

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

01:05 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status