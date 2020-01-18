افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

وأكد المحافظ، في كلمته، أن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تبنته الدولة، منذ عام 2014 يعد مرحلة جديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، إلى جانب التطوير والنهضة الشاملة وتحقيق التنمية المجتمعية في ضوء رؤية مصر 2030.



ونوه بأن المشروع يلبي احتياجات المستويات والطبقات المختلفة كافة، طبقا للأسعار وحجم الدعم المقدم من الدولة لكل وحدة.



وأضاف أن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة بدر، تضم 147 عمارة تتكون من أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 3582 وحدة سكنية حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 مترا شاملة المرافق كافة.





وتابع أن المرحلة الثانية من المشروع، تشمل عمارات استثمارية وخدمات اجتماعية تضم مسجدا وحضانة ومكتب بريد ومركزا طبيا ومدرسة تعليم أساسي، ومنطقة خدمات إدارية، ومنطقتين للخدمات التجارية، بالإضافة إلى منطقة خدمات ترفيهية.





وأشار إلى أن التعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان، أثمر العديد من المشروعات التي تستهدف توفير حياة كريمة وآمنة، لطبقات الشعب المختلفة، بالحصول على مسكن ملائم وجيد بأسعار مناسبة مثل المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي، بحي السلام أول، والتي ضمت 2472 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 175 مليون جنيه، وقد تم تسكينها بالكامل.



ونوه بأن التعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان، في الفترة من عام 2016 حتى عام 2020، أسفر عن إقامة مساكن بديلة للعشوائيات في الأسمرات 1، 2، 3، وأهالينا، والمحروسة 1، 2 ضمت 30867 وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه، تم بالفعل تسكين 19506 وحدة منها.



وشهد الحفل الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان، والمهندس عماد مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.



افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المرحلة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، بتكلفة بلغت 1،25 مليار جنيه، وسلما بعض عقود الوحدات لمستحقيها.