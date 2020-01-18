بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بكهنة الإيبارشية



وبدأ اللقاء بالصلاة ثم ألقى صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، محاضرة عن بيت الرب من الحجر إلى البشر من في الكتاب المقدس.



واجتمع الآباء الكهنة مع مسؤولين جماعة إيمان ونور للتعرف عليهم أكثر وبعد ذلك تم الحوار حول بعض المواضيع الرعوية واختتم اللقاء بالصلاة.



وكانت خدمة يسوع الحياة الأفضل للصم بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد احتفلت، أمس الجمعة، بعيد الغطاس المجيد، وذلك تحت رعاية وحضور الأب الراعي بولس نصيف، ومسؤولة الخدمة الأخت مريم نصيف.



وحضر الاحتفال أولاد الخدمة، وذلك في وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

التقى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية، اليوم السبت، بكهنة الإيبارشية في اللقاء الشهري.