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"بالوعات وأسلاك".. طلب إحاطة حول معاناة الأطفال بمدارس المكفوفين

السبت 18/يناير/2020 - 01:00 م
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فايز بركات
فايز بركات
عبداللطيف هيبة
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تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال في مدارس المكفوفين، خاصة من قبل المشرفات، لأنهن غير مؤهلات للتعامل مع فاقدى البصر، ما يعرضهم للاكتئاب النفسي.

وأوضح بركات، أنه رغم اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين على وجه الخصوص، تعاني هذه الفئة من انتهاكات عدة داخل مدارسهم المنتشرة على مستوى الجمهورية، بدءًا من «التنمّر» بالطفل، مرورًا بإجبارهم على أخذ دروس خصوصية، فضلًا عن كون مَن يدرسون في هذه المدارس غير مؤهلين علميًا للتدريس لهذه الفئة.

وأشار إلى أن مدارس «النور والأمل»، تشهد مشكلات تهدد حياة الطلاب والمعلمين، حيث يوجد بالمدارس بالوعات مفتوحة تصطاد الطلاب المكفوفين وأسلاكًا كهربائية عارية تتدلى داخل الحمامات، وترديًا واضحًا في الخدمة والرعاية الصحية المقدمة لهم وعدم توفر عنصرى الأمن والسلامة، بالإضافة إلى أن الطلاب المكفوفين لا يتوفر لهم إشراف بالقسم الداخلي، وأن الأثاث متهالك، والمراتب الخاصة بالنوم ممزقة بالكامل، والبطاطين يملؤها العفن، وبالية وطفايات الحريق منتهية الصلاحية.

وطالب عضو مجلس النواب، الرقابة على هذه المدارس والتأكد من صلاحية المناخ التعليمي بها، مؤكدا على ضرورة توفير مدرارس لذوي الاحتياجات في المناطق المختلفة، بحيث يكون في كل منطقة مدرسة على الأقل لذوي الاحتياجات، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لهم داخل المترو لتأهيل دخولهم المحطات.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب فايز بركات زوي الاعاقة الفجر التربية والتعليم البرلمان

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