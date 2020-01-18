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أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر

السبت 18/يناير/2020 - 12:59 م
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أشرف زكي
أشرف زكي
هبة أحمد - تصوير: محمد فتحي
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أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على والدة الفنان حسام داغر، التي توفيت مساء أمس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكان من أبرز الحاضرين لأداء صلاة الجنازة، و مواساة صديقهم الفنان حسام داغر ،نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي،و الفنان إسلام إبراهيم، والفنان محمد أسامة أوس أوس، والفنان هشام إسماعيل.


وكانت والدة الفنان حسام داغر قد تم احتجازها في أحد المستشفيات الخاصة نتيجة توقف عضلة القلب، مما دفع نجلها يطلب من محبيه الدعاء لها قبل ساعات من رحيلها.

وعلى صعيد آخر، عُرض لحسام مؤخرًا في جميع دور العرض فيلم" الطيب والشرس واللعوب"، والفيلم من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله، وشارك في بطولته مى كساب،أحمد فتحي،طارق الإبياري، بيومى فؤاد،محمد سلام.
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
أشرف زكي وأوس أوس يشاركان في صلاة الجنازة على والدة حسام داغر
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