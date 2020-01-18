أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-1-2020 في الأسواق المحلية





أسعار الأسمنت اليوم





استقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-1-2020، بعد تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الاضي تزامنا مع انخفاض اسعار الحديد ويشهد سوق مواد البناء حالة من الاضطراب خلال الفترة الحالية على خلفية اضطراب اسعار خامن البيليت العالمي وقرار وزارة الصناعة الخاص بأسعار الغاز إلى المصانع وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سجل سعر الأسمنت المسلح العربية للأسمنت نحو 783 جنيهًا للط، وسجل النصر من العربية للأسمنت سعر 770 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن، بينما سجل أسمنت أسيوط "الفهد" 768 جنيها للطن، وسجل أسمنت المنيا أسيك 770 جنيهًا للطن





وسجلت أسعار أسمنت حورس 765 جنيهًا للطن، فيما بلغت أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن، و أسعار أسمنت لافارج المخصوص 773 جنيهًا للطن





وسجل سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن، و سعر أسمنت العسكري 763 جنيهًا للطن، بلغ أسمنت سيناء 755 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت حلوان 775 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن، واستقر أسمنت السويدي سجل سعر 783 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن









سجل سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن، وسجل سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن، وسجل سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن، وسجل سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن











