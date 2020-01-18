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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2،400 كيلو جرام من الحشيش بالقاهرة

السبت 18/يناير/2020 - 12:04 م
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المتهمين
المتهمين
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 2،400 كيلو جرام من الحشيش المخدر.

وتمكنت إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، مسجل شقي خطر، سبق إتهامه في 18 قضية آخرهم "مخدرات"، حال تواجده في ميدان رمسيس، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام- مبلغ مالي. 

كما تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط مزارعين- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، حال تواجدهما بميدان رمسيس بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام- مبلغ مالي.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات أنشطتهم الإجرامية.

تم تحرير محضر بالواقعة، لإتخاذ الإجراءات القانونية.
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