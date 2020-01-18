وفاة عسكري في عربة مترو: حصر الشبهة في 5 قصّر

بعد حصر الشبهة في 5 أشخاص وإثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بموضوع حادثة وفاة عسكري بإحدى عربات المترو الخفيف بمحطة باب الخضراء، تمّ إلقاء القبض على المظنون فيهم.





وقد أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أنه تم التحري في شأنهم، واستنطاقهم بحضور أوليائهم بحكم أنهم قصّر، حيث تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة.





وكشف الحيوني، أنّ القصّر الذي تم القبض عليهم ليست لهم سوابق عدلية، وأنّ 3 منهم مازالوا يدرسون واثنان انقطعا عن الدراسة، مبيّنا أنّهم اعترفوا خلال سماع أقوالهم بارتكابهم للجريمة وقيامهم بسلب هاتف جوال رقيب أول بالجيش الوطني.





وقد أذنت النيابة بالاحتفاظ بهم، في انتظار التحري في مدى تورط كل منهم ومشاركته في الجريمة.





كما شدّد الحيوني على أنّ وزارة الداخلية تتفاعل مع هذا النوع من الجرائم التي تدخل في مجال اختصاصها، وأنّ أعوان الأمن بصدد بذل مجهود كبير للتصدّي لمثل هذه الظواهر في وسائل النقل والمحطات.