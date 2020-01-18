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أحمد العوضي يتصدر "ترند" جوجل بعد احتفاله بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

السبت 18/يناير/2020 - 11:46 ص
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أحمد العوضي
أحمد العوضي
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 تصدر أحمد العوضي "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، تظهر وجوده مع ياسمين عبدالعزيز في اختفالها بعيد ميلادها.


أحمد العوضي


ويعتاد الفنان أحمد العوضي على نشر يومياته، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ومشاركة جمهوره، بأخباره الهامة ويومياته المميزة.


أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز


واحتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها بحضور أحمد العوضي، ومجموعة من أصدقائها الفنانين، أبرزهم النجم رامز جلال.


العوضي يثير الجدل


ونشر أحمد العوضي فيديو آخر يجمع بينه وبين ياسمين عبدالعزيز، وسط احتفالات عارمة، ويرى كثير من النشطاء عبر إنستجرام،أن وجود أحمد العوضي دليل على نية ارتباط ستجمع بينهما قريبًا.


أيموشن حب 


وأثار أحمد العوضي تعليقًا مثيرًا على الفيديو، حيث علق بأيموشن "حب"، وعلق الجمهور: "كل سنه وانتي طيبة يا ياسمين.


ثبات أحمد العوضي


وظهر أحمد العوضي في الفيديو المتداول والصور في ثبات، بينما ياسمين عبدالعزيز لفتت الانتباه بإطلالتها المميزة، في احتفالها بعيد ميلادها.


عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز


حيث ارتدت فستانًا أسودًا قصيرًا مطرزًا بفصوص ذهبي، وتسريحة شعر ملفتة ومكياج واضح ، وكانت ترقص بروح من الخفة والمرح على أغنية" إنزل يا جميل" للفنان وليد توفيق.


أخر أعماله


وشارك أحمد العوضي في أهم مسلسلاته وهو "الاختيار"، الذي يروي قصة حياة الشهيد "أحمد المنسي"، وقام بدور الإرهابي هشام عشماوي.

 

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ياسمين عبدالعزيز عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي

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