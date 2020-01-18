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سيدة تتبرع بعمرة إلى آخر السقايين في مصر على الهواء (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استضافت الإعلامية مها بهنسي، خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، عبدالحميد بكر، أخر السقايين في مصر.
وقدم "بكر"، كوب من المياه للإعلامية مها بهنسي، وهو مرتديا ملابس الساقي، معربا عن سعادته بمهنته، معقبا: "دي نعمة وفضل من الله"، موضحا أنه ورث مهنته عن أجداده.
وفاجأ المصور محمد الورداني، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج أخر السقايين في مصر عبدالحميد بكر بإهدائه رحلة عمرة تبرعت بقيمتها إحدى السيدات، وموعدها الخميس المقبل، ومن ناحيته أعرب "بكر" عن سعادته برحلة العمرة، قائلا: "أنا مبسوط أوي".
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رحلة عمرة توك شو السقايين اخبار مصر

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