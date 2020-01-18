جيهان خليل تروج لمسلسها الجديد "طاقة حب"





شاركت الفنانة الشابة جيهان خليل، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، بصورة من كواليس مسلسلها القادم "طاقة حب"، حيث ظهرت برفقة الفنان محمود حجازي، أثناء تصويرهم أحدي المشاهد،



وعلقت جيهان على الصورة قائلة:"قريبا".



ومسلسل "طاقة حب" من بطولة محمود حجازي، رشا مهدي، جيهان خليل ومجموعة من النجوم المتميزين، ومن المقرر عرضة على أحدي منصات الالكترونيه يوم 23 يناير الحالي.



مشاركة جيهان خليل في رمضان 2019



يُشار أن جيهان خليل شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "علامة إستفهام"، "طلقة حظ"،وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.



أبطال مسلسل "علامة استفهام"



والجدير بالذكر أنَّ مسلسل "علامة استفهام " من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجى، بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم.





