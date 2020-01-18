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أسعار الحديد اليوم السبت 18-1-2020 في الأسواق المحلية

السبت 18/يناير/2020 - 11:17 ص
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أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
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أسعار الحديد اليوم 

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 18-1-2020 في الأسواق المحلية، وذلك بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار الحديد خلال تعاملات الخميس الماضي في جميع المصانع بسبب انخفاض سعر خام الحديد عالميًا وتراجع سعر الدولار حيث يسجل "البليت" في الأسواق العاملية سعر 425 دولار، وننشر فيما يلي آخر تحديثات في أسعار الحديد اليوم بعد تراجعاتها الأخيرة وجاءت على النحو التالي:

شملت تراجعات يوم الخميس حديد الجارحي بنحو 150 جنيهًا، والمراكبي تراجع بنحو 125 جنيهًا، وهبط مصر إستيل بنحو 200 جنيهًا، وسبقهم تخفيض شركة السويس للصلب وحديد المصريين الأسعار بنحو 300 جنيه.


أسعار الحديد اليوم السبت فى الأسواق 

سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن

سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن


سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن 


سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن


سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن


سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن


سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن


سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن

سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن

سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن

سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن
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