أسعار الحديد اليوم





استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 18-1-2020 في الأسواق المحلية، وذلك بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار الحديد خلال تعاملات الخميس الماضي في جميع المصانع بسبب ا نخفاض سعر خام الحديد عالميًا وتراجع سعر الدولار حيث يسجل "البليت" في الأسواق العاملية سعر 425 دولار ، وننشر فيما يلي آخر تحديثات في أسعار الحديد اليوم بعد تراجعاتها الأخيرة وجاءت على النحو التالي:





شملت تراجعات يوم الخميس حديد الجارحي بنحو 150 جنيهًا، والمراكبي تراجع بنحو 125 جنيهًا، وهبط مصر إستيل بنحو 200 جنيهًا، وسبقهم تخفيض شركة السويس للصلب وحديد المصريين الأسعار بنحو 300 جنيه.









أسعار الحديد اليوم السبت فى الأسواق





سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن





سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن









سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن





سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن









سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن









سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن









سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن









سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن





سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن





سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن





سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن