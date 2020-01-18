وزير النقل: صيانة عاجلة للطريق الدائري بـ 5.3 مليار جنيه





جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، بطول 100 كيلو، الذي صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



حيث تابع الوزير صباح اليوم، أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يعتبر أحد أهم الشرايين المرورية التي تخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي.



كما تفقد عدد من قطاعات الطريق والتقى بالمهندسين والعمال، مؤكدا على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق، وأن يتم تكثيف المعدات، وأن تتم أعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري يجب أن يكون نموذج رائد للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، ويشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته.



وقال وزير النقل، إن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائري لرفع مستوى خدمة الطريق، وكذلك استيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارة، و4 حارة في كل اتجاه، ليكون 8 حارة، و8 حارة في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لاتسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق خاصة في قطاع الإوتوستراد المنيب، فستتم التوسعة إلى 7حارة و7حارة في كل اتجاه.

صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة ضمن أعمال الصيانة التي تقوم بها وزارة النقل للطريق الدائري، والتي تقدر إجمالي تكلفتها 5.3 مليار جنيه، كما تشمل تلك الأعمال على صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كيلو متر، وكذلك صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا بنها بطول 15 كيلو متر، وكذلك صيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كيلو متر.وأضاف الوزير، أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، وأعمال النظافة، كما تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين.