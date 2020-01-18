لهذا السبب.. أحمد العوضي يتصدر تريند جوجل اليوم

تصدر أحمد العوضي تريند جوجل اليوم السبت الموافق 18/1/2020، وجء هذا بعد مشاركته الجمهور فيديو عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز.





ونشر الفنان أحمد العوضي فيديو يجمعه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهما يحتفلان بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقا عليه " إيموشن حب"





وكان أحمد العوضي يشارك ياسمين عبد االعزيز مع أصدقائهم بالتصفيق وهي ترقص على أغنية "انزل يا جميل"، احتفالا بعيد الميلاد.





وانهالت تعليقات الجمهور على منشور أحمد العوضي قائلين "كل سنه وانتي طيبة يا ياسمين، ولاقى الفيديو الكثير من الإعجاب.





وتجدر الإشارة أن أحمد العوضي شارك في مسلسل الاختيار وهو مسلسل يروي قصة حياة الشهيد أحمد منسي ويجسد "العوضي" دور الإرهابي"، هشام العشماوي في المسلسل ويقوم أمير كراره بتجسيد دور الشهيد البطل أحمد منسي.