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تقارير: إصابة ثلاثة أشخاص بعد هجوم سكين في طوكيو

السبت 18/يناير/2020 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أصيب ثلاثة أشخاص بعد أن شنت مجموعة من الرجال هجومًا بسكين على مطعم في منطقة شينجوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الوطنية، اليوم السبت.

ووفقًا لمحطة هيئة الإذاعة اليابانية "NHK"، دخل أربعة رجال مسلحين بالسكاكين إلى المطعم صباح اليوم السبت، وطالبوا بالتحدث مع الشخص المسؤول عن المؤسسة.

بعد ذلك، شن المهاجمون هجومًا على ثلاثة من موظفي المطعم وهربوا من مكان الحادث.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين بالشرطة قولهم، إن أحد الموظفين تعرض لإصابات خطيرة ولكن لا تهدد حياته، بينما أُصيب الشخصان الآخران بجروح طفيفة.

تتعامل شرطة طوكيو مع الحادث على أنه محاولة قتل.

وفي سياق منفصل، أعلن مسؤولون محليون، أن الشرطة الفرنسية أصابت بالرصاص يوم الأحد 5 يناير، رجلا اندفع نحو مجموعة من أفراد الشرطة شاهرا سكينا في مدينة ميتز بشرق البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، جاء الحادث عقب يومين من هجوم شنه رجل بسكين في منطقة فيلجويف قرب باريس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وقال مكتب الادعاء في ميتز إنه على اتصال بإدارة مكافحة الإرهاب بمكتب الادعاء بشأن الواقعة، في حين قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إنه يتابع الموقف عن كثب.

وكتب كاستانير على تويتر "أحيي التفكير السريع لقوة الشرطة التي تدخلت لإلقاء القبض على هذا الشخص. بدأ تحقيق لتحديد الدافع وراء هذا العمل وملابساته".

وقال مكتب الادعاء في ميتز إن المشتبه به أصيب بالرصاص في فخذه وجرى نقله للمستشفى.

وأضاف مكتب الادعاء أن هذا الشخص، الذي لم يذكر اسمه، مدرج على قائمة رسمية للأشخاص الخاضعين للمراقبة الأمنية بسبب صلاتهم بجماعات متشددة.
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