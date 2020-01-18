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بعد صورتها مع علي غزلان.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

السبت 18/يناير/2020 - 10:16 ص
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منة عرفة
منة عرفة
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نشر اليوتيوبر الشهير علي غزلان صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بالفنانة منة عرفة، كاتبا عليها "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".

وتصدرت الفنانة منة عرفة تريند جوجل اليوم السبت الموافق 18/1/2020، بعدما ازداد البحث عليها في الأونة الأخيرة لمعرفة تفاصيل الصورة الذي نشرها الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتباط منه عرفة وعلي غزلان

وبعد هذه الصورة تأكدت الشائعات التي ظهرت في الأونة الأخيرة حول خطوبتهما، وانهالت تعليقات الجمهور مهنئين الثنائي منة عرفة وعلى غزلان بالارتباط.

بدرية طلبة تهنئ منة عرفة 

وعلقت الفنانة بدرية طلبة، على الصورة بكلمة "مبروك"، وبعدها انهالت تهنئة الجمهور للثنائي الذي لم يعلن رسميًا بعد عن حقيقة الارتباط.

آخر أعمال منة عرفة

وتجدر الإشارة أن آخر أعمال منة عرفة التليفزيونية مسلسل "بحر" حيث تدور أحداثه حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية.

ومنة عرفة عرض لها مسلسل "شقة فيصل" في الموسم الرمضان الماضي، من بطولة كريم محمود عبد ‏العزيز وأيتن عامر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. ‏
بعد صورتها مع علي غزلان.. منة عرفة مطلوبة على جوجل
بعد صورتها مع علي غزلان.. منة عرفة مطلوبة على جوجل
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